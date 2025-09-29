Трамп заявил о намерении ввести пошлины на зарубежные фильмы и мебель
Другие страны украли у США кинобизнес «словно конфету у младенца». Как пишет RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Он указал, что особенно сильно из-за этого пострадала «Калифорния с её слабым и некомпетентным губернатором». Для решения этой проблемы, по словам Трампа, будут введён тариф в 100% «на все фильмы, произведенные за пределами США».
«Чтобы Северная Каролина, полностью потерявшая свой мебельный бизнес в пользу Китая и других стран, я введу значительные пошлины для всех государств, не производящих мебель в США», - написал глава Белого дома.
Подробностями Трамп пообещал поделиться позднее.
Ранее Китай пригрозил США «решительными мерами» из-за пошлин за импорт нефти из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
