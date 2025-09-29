Трамп заявил о намерении ввести пошлины на зарубежные фильмы и мебель

ПВО сбили 12 БПЛА над Крымом и по два над Курской и Белгородской областями

Финансирование авиапрома РФ ближайшие два года могут урезать на 40%

СК возбудил еще одно дело после нападения в техникуме Архангельска

Партия президента Молдавии потеряла семь мест в парламенте

Съемки комедии «Дедмобиль» со Стояновым стартовали в Москве