СМИ: американский самолет-разведчик следил за результатами взрыва «Северного потока»
Самолет-разведчик P-8A Poseidon Соединенных Штатов утром 26 сентября 2022 года следил за последствиями взрыва на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Flightradar24.
Согласно информации сейсмологов Швеции и Дании, опубликованной на следующий день после инцидента, первый взрыв на трубопроводах произошел в 02:03 по летнему европейскому времени. На Flightradar24 сохранился трек полета P-8A Poseidon, который оказался в районе инцидента ровно через час после взрыва.
Лайнер прилетел из Атлантики, заправлялся над Польшей от самолета-заправщика КС-135R. Потом P-8A Poseidon вернулся к Борнхольму и в 04:45 по летнему европейскому времени совершил полный круг точно над районом взрыва, начав снижение. Сделав разворот направо и уйдя в сторону от места происшествия, самолет постепенно снизился с высоты в 7 300 м до 2 200 м, после чего пропал с радара, отключив транспондер.
Как сообщил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, трек P-8A Poseidon с Flightradar24 подтверждает версию журналиста Сеймура Херша.
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