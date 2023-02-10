СМИ: американский самолет-разведчик следил за результатами взрыва «Северного потока»

Согласно информации сейсмологов Швеции и Дании, опубликованной на следующий день после инцидента, первый взрыв на трубопроводах произошел в 02:03 по летнему европейскому времени. На Flightradar24 сохранился трек полета P-8A Poseidon, который оказался в районе инцидента ровно через час после взрыва.

Лайнер прилетел из Атлантики, заправлялся над Польшей от самолета-заправщика КС-135R. Потом P-8A Poseidon вернулся к Борнхольму и в 04:45 по летнему европейскому времени совершил полный круг точно над районом взрыва, начав снижение. Сделав разворот направо и уйдя в сторону от места происшествия, самолет постепенно снизился с высоты в 7 300 м до 2 200 м, после чего пропал с радара, отключив транспондер.

Как сообщил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, трек P-8A Poseidon с Flightradar24 подтверждает версию журналиста Сеймура Херша.

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