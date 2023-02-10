Я занимаюсь историями: журналист Херш отказался от предложения выступить в Госдуме

«Большое спасибо, но я занимаюсь историями, а не политикой», — сказал он. Так журналист ответил на предложение российского депутата Султана Хамзаева.

Президент США Джо Байден может стать фигурантом уголовного дела по обвинению в терроризме, заявил депутата Госдумы Олег Морозов. По его словам, дело против главы Белого дома может возбудить Следственный комитет России.

