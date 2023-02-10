Я занимаюсь историями: журналист Херш отказался от предложения выступить в Госдуме
Журналист Сеймур Херш, который является автором расследования о причастности американского лидера Джо Байдена и его администрации к уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», отказался от предложения выступить в Госдуме России, сообщает РИА Новости.
«Большое спасибо, но я занимаюсь историями, а не политикой», — сказал он. Так журналист ответил на предложение российского депутата Султана Хамзаева.
Президент США Джо Байден может стать фигурантом уголовного дела по обвинению в терроризме, заявил депутата Госдумы Олег Морозов. По его словам, дело против главы Белого дома может возбудить Следственный комитет России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 301 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 685 / сут.
- На Украине опубликованы расценки на откуп от отправки на передовую
- Я занимаюсь историями: журналист Херш отказался от предложения выступить в Госдуме
- Стоматолог посоветовала менять зубную щетку после ОРВИ
- В Госдепе призвали верить в непричастность США к ЧП на «Северных потоках»
- Роналду забил второй гол за «Аль-Наср»
- В Бельгии обучат украинских солдат управлять подводными дронами
- На Украине в очередной раз подорожали продукты
- Сменивший Россию на США внук Пугачевой взял псевдоним
- «Роскосмос» показал последствия землетрясения в Турции
- Евросоюз «потерял» замороженные российские активы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru