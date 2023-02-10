Я занимаюсь историями: журналист Херш отказался от предложения выступить в Госдуме

Журналист Сеймур Херш, который является автором расследования о причастности американского лидера Джо Байдена и его администрации к уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», отказался от предложения выступить в Госдуме России, сообщает РИА Новости.

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«Большое спасибо, но я занимаюсь историями, а не политикой», — сказал он. Так журналист ответил на предложение российского депутата Султана Хамзаева.

Президент США Джо Байден может стать фигурантом уголовного дела по обвинению в терроризме, заявил депутата Госдумы Олег Морозов. По его словам, дело против главы Белого дома может возбудить Следственный комитет России.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2Госдума
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