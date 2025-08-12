Путин заявил об устойчивом бюджете РФ и снижении инфляции

Также он указал, что инфляция в России снижается и по итогам 2025 года может оказаться «ниже предыдущих прогнозов».

«Важное достижение, которое заключается в снижении инфляции... По оценкам Банка России, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6-7%», - сказал глава государства.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что проводимая денежно-кредитная политика позволит в 2026 году вернуть годовую инфляцию к целевому показателю в 4%, сообщает RT.