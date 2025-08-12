Путин заявил об устойчивом бюджете РФ и снижении инфляции

Ситуация с федеральным бюджетом России в настоящее время устойчивая. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.

С 1 октября в РФ на 7,6% проиндексируют зарплаты ряду категорий бюджетников

Также он указал, что инфляция в России снижается и по итогам 2025 года может оказаться «ниже предыдущих прогнозов».

«Важное достижение, которое заключается в снижении инфляции... По оценкам Банка России, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6-7%», - сказал глава государства.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что проводимая денежно-кредитная политика позволит в 2026 году вернуть годовую инфляцию к целевому показателю в 4%, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Владимир ПутинИнфляцияРоссияБюджет

Горячие новости

Все новости

партнеры