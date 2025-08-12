Путин заявил об устойчивом бюджете РФ и снижении инфляции
Ситуация с федеральным бюджетом России в настоящее время устойчивая. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.
Также он указал, что инфляция в России снижается и по итогам 2025 года может оказаться «ниже предыдущих прогнозов».
«Важное достижение, которое заключается в снижении инфляции... По оценкам Банка России, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6-7%», - сказал глава государства.
Ранее в Центробанке РФ заявили, что проводимая денежно-кредитная политика позволит в 2026 году вернуть годовую инфляцию к целевому показателю в 4%, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Нате, кушайте!»: «Гудтаймс» выпустят виниловые пластинки каждого альбома
- Путин заявил об устойчивом бюджете РФ и снижении инфляции
- Жительницы Калининграда и Саратова тратят на украшения больше всех в РФ
- Губернатор Севастополя предупредил о длительных отключениях интернета в Крыму
- В Госдуме предложили снижать пенсионный возраст многодетным родителям
- Россиянам рассказали, как выбрать правильный рюкзак для школьника
- Пропаганда ЛГБТ обошлась «Кинопоиску» в три млн рублей
- Студенты заменят курьеров-мигрантов в Питере после запрета от Беглова
- Швейцария присоединилась к 18-му пакету антироссийских санкций ЕС
- Россиянам предложили искать любовь в интернете, а не в реальной жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru