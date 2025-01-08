СМИ: Администрация Байдена объявит о финальном пакете помощи Украине

Администрация покидающего свой пост президента США Джо Байдена планирует объявить о своем финальном пакете помощи Украине 9 января, сообщает Associated Press.

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Это произойдет в рамках визита главы Пентагона Ллойда Остина в Германию. Точная сумма пакета помощи неизвестна, однако она не охватит все оставшиеся из одобренных американским Конгрессом средств - 4 миллиарда долларов. Оружие в рамках пакета будет предоставляться из существующих запасов США.

Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен раскрыл детали пакета военной помощи, который Киеву предоставил Вашингтон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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