СМИ: Администрация Байдена объявит о финальном пакете помощи Украине
Администрация покидающего свой пост президента США Джо Байдена планирует объявить о своем финальном пакете помощи Украине 9 января, сообщает Associated Press.
Это произойдет в рамках визита главы Пентагона Ллойда Остина в Германию. Точная сумма пакета помощи неизвестна, однако она не охватит все оставшиеся из одобренных американским Конгрессом средств - 4 миллиарда долларов. Оружие в рамках пакета будет предоставляться из существующих запасов США.
Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен раскрыл детали пакета военной помощи, который Киеву предоставил Вашингтон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На видео попало, как эвакуационная группа ВСУ выбросила своих раненых в поле
- «Чёрта с два»: Трюдо ответил на слова Трампа о присоединении Канады
- СМИ: Администрация Байдена объявит о финальном пакете помощи Украине
- В Росреестре опровергли информацию об утечке данных из ЕГРН
- Трамп заявил о понимании требования Москвы о недопустимости вступления Киева в НАТО
- В ВСУ заявили, что F-16 трудно соперничать с российскими самолетами
- В Австралии случайно снесли дом основателей группы AC/DC
- Теннисист Даниил Медведев во второй раз стал отцом
- В прокуратуре назвали причину экстренной посадки самолета во Внуково
- СМИ: Якорь задержанного в Финляндии судна нашли в Финском заливе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru