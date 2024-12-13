Блинкен: США передадут Украине пакет военной помощи на $500 миллионов
В Вашингтоне готовятся передать Украине новый пакет военной помощи в размере $500 миллионов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.
По его словам, на эти средства предполагается закупить боеприпасы для РСЗО HIMARS, бронемашины, средства радиационной, химической и биологической защиты, а также боевые дроны.
Блинкен уточнил, что оружие поступит Киеву непосредственно с военных складов в США.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что глава Белого дома Джо Байден даст Киеву все для продолжения конфликта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru