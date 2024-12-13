Блинкен: США передадут Украине пакет военной помощи на $500 миллионов

По его словам, на эти средства предполагается закупить боеприпасы для РСЗО HIMARS, бронемашины, средства радиационной, химической и биологической защиты, а также боевые дроны.

Блинкен уточнил, что оружие поступит Киеву непосредственно с военных складов в США.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что глава Белого дома Джо Байден даст Киеву все для продолжения конфликта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

