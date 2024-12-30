Госдеп раскрыл детали военной помощи Украине

В частности, в него войдут боеприпасы для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS), снаряды для противовоздушной обороны и ракеты для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

Также США предоставляют Украине 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракеты класса «воздух-земля», противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты с трубчатым пуском, оптическим наведением и проводным отслеживанием (TOW).

США ранее выделили Украине новый пакет военной помощи почти на 2,5 миллиарда долларов. Его вторая часть предусматривает долгосрочные поставки вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

