Госдеп раскрыл детали военной помощи Украине

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен раскрыл детали пакета военной помощи, который Киеву предоставил Вашингтон. Заявление чиновника обнародовала пресс-служба Госдепа.

Первая часть пакета, на 1,25 миллиардов долларов, предусматривает поставку Украине уже имеющихся в запасе Пентагона вооружений и другого оборудования «в котором срочно нуждаются украинские военные».

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В частности, в него войдут боеприпасы для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS), снаряды для противовоздушной обороны и ракеты для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

Также США предоставляют Украине 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракеты класса «воздух-земля», противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты с трубчатым пуском, оптическим наведением и проводным отслеживанием (TOW).

США ранее выделили Украине новый пакет военной помощи почти на 2,5 миллиарда долларов. Его вторая часть предусматривает долгосрочные поставки вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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