СМИ: администрация Байдена хочет договориться с республиканцами о помощи Украине

Администрация президента США Джо Байднеа пытается договориться с американской Республиканской партией о помощи Украине, сообщает Politiсо со ссылкой на свои источники.

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По данным издания, сейчас Белый дом всеми силами старается уговорить республиканцев не прекращать помогать украинским властям и надеется, что Вашингтону удастся выделить Киеву средства на восстановление энергетики и другие цели.

Администрация США готовится отправить Украине еще 37,7 миллиарда долларов.

Ранее ряд республиканцев-членов Конгресса выступали за сокращение помощи Украине.

Конгресс Соединенных Штатов может отказаться от поддержки Украины без мирных переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УкраинаСША
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