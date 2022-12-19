СМИ: администрация Байдена хочет договориться с республиканцами о помощи Украине

По данным издания, сейчас Белый дом всеми силами старается уговорить республиканцев не прекращать помогать украинским властям и надеется, что Вашингтону удастся выделить Киеву средства на восстановление энергетики и другие цели.

Администрация США готовится отправить Украине еще 37,7 миллиарда долларов.

Ранее ряд республиканцев-членов Конгресса выступали за сокращение помощи Украине.

Конгресс Соединенных Штатов может отказаться от поддержки Украины без мирных переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

