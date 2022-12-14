НАТО и Нидерланды увеличат поставки оружия Украине

Генсек Североатлантического альянса Йенс Стонтенберг и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра договорились о том, что нужно поставлять Киеву в два раза больше оружия, сказано на странице Хукстры в Twitter.

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Встреча прошла в Брюсселе. «Говорили о нашей непоколебимой поддержке Киева и необходимости удвоить усилия по обеспечению Украины оружием», — написал министр.

Напомним, сенат парламента Италии одобрил представленную партиями правящего большинства резолюцию, которая предусматривает продолжение поставок оружия Украине в следующем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
ТЕГИ:ОружиеУкраинаНАТО
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