НАТО и Нидерланды увеличат поставки оружия Украине
Генсек Североатлантического альянса Йенс Стонтенберг и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра договорились о том, что нужно поставлять Киеву в два раза больше оружия, сказано на странице Хукстры в Twitter.
Встреча прошла в Брюсселе. «Говорили о нашей непоколебимой поддержке Киева и необходимости удвоить усилия по обеспечению Украины оружием», — написал министр.
Напомним, сенат парламента Италии одобрил представленную партиями правящего большинства резолюцию, которая предусматривает продолжение поставок оружия Украине в следующем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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