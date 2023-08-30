«Смерть или отставка?»: Военный переворот вслед за Нигером начался в Габоне

В Африке снова «переворот», на этот раз неспокойно в Габоне. Накануне там прошли президентские выборы, результаты которых не устроили военных.

ДИНАСТИЯ ИЛИ РЕЖИМ

В гонке ожидаемо победил Али бен Бонго Ондимба - сын правившего 41 год бывшего президента, который сам правит с 2009 года. Он набрал 64,2% голосов, а его конкурент Альбер Ондо Осса – 30,7%. Переизбраться действующий лидер должен был на семь лет. По данным AFP, явка избирателей составила 56,65%.

Династическое правление семейства, видимо, устраивало военных до этого момента, но тут они «внезапно» решили покончить с режимом – «отменили» результаты выборов и решили распустить власть. Сообщается, что в столице страны Либревиле слышна стрельба.

Офицеры в форме озвучили свою «позицию» в эфире национального телевидения. Они заверили, что берут власть в свои руки, чтобы избежать хаоса после объявления результатов выборов.

Ситуация с выборами изначально была сложной, в субботу на их фоне был введен комендантский час. Сообщается, что голосование прошло при отсутствии международных наблюдателей.