«Смерть или отставка?»: Военный переворот вслед за Нигером начался в Габоне
Президентские выборы в Габоне завершились сначала заблокированным интернетом, а теперь – «выступлением» военных по телевидению, в котором они пообещали свергнуть режим.
В Африке снова «переворот», на этот раз неспокойно в Габоне. Накануне там прошли президентские выборы, результаты которых не устроили военных.
ДИНАСТИЯ ИЛИ РЕЖИМ
В гонке ожидаемо победил Али бен Бонго Ондимба - сын правившего 41 год бывшего президента, который сам правит с 2009 года. Он набрал 64,2% голосов, а его конкурент Альбер Ондо Осса – 30,7%. Переизбраться действующий лидер должен был на семь лет. По данным AFP, явка избирателей составила 56,65%.
Династическое правление семейства, видимо, устраивало военных до этого момента, но тут они «внезапно» решили покончить с режимом – «отменили» результаты выборов и решили распустить власть. Сообщается, что в столице страны Либревиле слышна стрельба.
Офицеры в форме озвучили свою «позицию» в эфире национального телевидения. Они заверили, что берут власть в свои руки, чтобы избежать хаоса после объявления результатов выборов.
Ситуация с выборами изначально была сложной, в субботу на их фоне был введен комендантский час. Сообщается, что голосование прошло при отсутствии международных наблюдателей.
Сразу после доступ в интернет был заблокирован, а власти приостановили вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24, как это ранее сделали мятежники в Нигере. Поэтому информации о «перевороте» на данный момент мало. Границы Габона закрыты до дальнейшего уведомления.
Известно, что до этого лидер оппозиции Габона заявил, что победу на выборах одержал он, а не Ондимба. Комментарии от правительства Габона не поступали. Ондо Осса считает, что выборы прошли с нарушениями.
Стоит отметить, что Габон не входит в ЭКОВАС, которая в аналогичном случае грозила военной интервенцией мятежникам в Нигере. В регионе присутствует российская ЧВК «Вагнер», однако сухопутной границы с той же ЦАР у Габона нет. По данным Всемирного банка, бывшая колония Франции живет за чертой бедности, несмотря на богатые запасы нефти в стране.
Отмечается также, что Али Бонго не был таким популярным правителем, как его отец. Аналитики подсчитали, что за период своего правления сын семейства выполнил лишь 13 из 105 предвыборных обещаний. В 2016 году Али Бонго набрал лишь на пять с половиной тысяч голосов больше, чем лидер оппозиции. Тогда в родном городе президента заподозрили его в махинациях с голосами, в регионе Верхнее Огоуэ прошли беспорядки, в результате которых было сожжено здание парламента.
НИГЕР И ВРАГИ ФРАНЦИИ
До этого свержение президента Мохамеда Базума состоялось в Нигере, ситуация до сих пор не разрешилась. В конце июля Базум был свергнут в результате военного переворота, новым главой республики провозгласили лидера мятежников Абдурахмана Тчиани. 10 августа лидер мятежников Нигера, председатель Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании переходного правительства.
Базум не подписывал заявление об отставке, не собираясь слагать с себя полномочия главы государства. Его советник Антинекар Аль-Хасан заявил, что «тот лучше умрет, чем уйдет в отставку».
Le Figaro обнародовала открытое письмо 94 французских сенаторов к президенту этой Эммануэлю Макрону. Они заявили о провале постколониальной политики в Африке, посетовав, что на смену французской Африке в военном плане приходит «российская Африка», в экономическом – китайская, а в дипломатическом – американская.
Французская политика в Африке уже десять лет терпит крах, поэтому местные лидеры обращаются за помощью к ЧВК «Вагнер», заявил в интервью НСН глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.
«Африка, в том числе и то, что южнее Сахары, была очень важной частью французской колониальной империи. Франция пыталась сохранить там влияние, но кризис этой политики особенно дал о себе знать на фоне появления террористических мусульманских движений в Западной Африке, в Сахеле. Франция в 2013 году в рамках отношений с этими странами начала оказывать вооруженную поддержку в борьбе с джихадистами. Частичные успехи были, но политические, экономические и социальные последствия французского присутствия привели к тому, что деятельность ЧВК "Вагнер" в этих странах оказалась востребованной», - сказал Рубинский.
По его мнению. Россия и Китай могут изменить расклады в Западной Африке, при этом Франция и США продолжат соревнование за симпатии африканцев.
Мятежников Нигера поддержали Мали и Буркина-Фасо, где до этого тоже произошли военные перевороты. При этом Франция поддержала решение Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о мобилизации резервных сил для подготовки к военной операции против мятежников и восстановлении власти Базума.
Развитие военного конфликта в Нигере будет зависеть от того, решится ли Франция задействовать свои войска в регионе, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
«Если столица будет занята французами, то неизвестно, как пойдут дела в других регионах страны. Нигер – это не такое маленькое государство, это 25 миллионов человек, более миллиона квадратных километров – это большая территория. А если учесть племенные разобщенности и другие факторы, то неизвестно, как пойдут дела... Даже интервенция не решит проблемы: захватить столицу они смогут, но смогут ли взять контроль над всей страной, здесь большие сомнения», — сказал он.
А американцы поступили как обычно: в Нигер приехала Нуланд, которую интересовало именно освобождение Базума. Во Франции уверены, что цель американцев – сохранить свои базы в регионе, они закроют глаза на переворот, если эти базы там останутся. Такой подход может поддержать Нигерия, для которой эти базы важны при борьбе с джихадистами.
После этого французская Le Figaro выпустила статью, в которой сравнивает Вашингтон с «врагами».
Днем ранее власти Алжира выступили против военного вмешательства в Ниггер и подготовили мирную инициативу из шести пунктов для разрешения политического кризиса. Так, предлагается установить переходный период на шесть месяцев, чтобы принять меры и вернуться к конституционному порядку с гарантиями для всех сторон. Самопровозглашенные власти Нигера инициативу не комментировали, «переворот» продолжается.
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