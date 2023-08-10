Мятежники в Нигере пригрозили убить свергнутого президента Базума
Устроившие военный переворот в Нигере мятежники пообещали, что убьют свергнутого президента Мохамеда Базума в случае вмешательства в дела страны извне, пишет РИА Новости.
О своей готовности ликвидировать главу государства мятежники заявили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд. Военные отметили, что пойдут на такой шаг, если другие африканские страны начнут интервенцию в Нигер для восстановления власти Базума.
Нуланд прибыла на переговоры с мятежниками 7 августа. Она встретилась с генералом Муссой Салау Барму и тремя полковниками. Беседа продлилась два часа.
Советник президента Нигера Антинекар Аль-Хасан ранее заявил об отказе главы государства уходить в отставку.
Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Страны Западной Африки осудили мятежников и пригрозили интервенцией, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru