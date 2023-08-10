Мятежники в Нигере пригрозили убить свергнутого президента Базума

О своей готовности ликвидировать главу государства мятежники заявили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд. Военные отметили, что пойдут на такой шаг, если другие африканские страны начнут интервенцию в Нигер для восстановления власти Базума.

Нуланд прибыла на переговоры с мятежниками 7 августа. Она встретилась с генералом Муссой Салау Барму и тремя полковниками. Беседа продлилась два часа.

Советник президента Нигера Антинекар Аль-Хасан ранее заявил об отказе главы государства уходить в отставку.

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Страны Западной Африки осудили мятежников и пригрозили интервенцией, сообщает «Радиоточка НСН».

