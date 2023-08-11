«Маловато сил»: Путчистам в Нигере предрекли разгром при военной операции ЭКОВАС
Если ЭКОВАС начнет военную операцию, то поддерживающие мятежников в Нигере Мали и Буркина-Фасо мало чем смогут помочь им, отметил в эфире НСН Алексей Подберезкин.
Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ходе военной операции в Нигере смогут занять столицу, сил у мятежников для противостояния маловато, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью НСН. При этом он отметил, что если группа «Вагнера» будет участвовать в интервенции, то ситуация будет развиваться быстро.
Накануне страны ЭКОВАС договорились начать операцию в Нигере «как можно скорее», сообщил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уттара. Они намерены разобраться с путчистами, свергнувшими президента Нигера Мохамеда Базума. Алексей Подберезкин считает, что участие Франции и США в интервенции под вопросом.
«Интенсивно и быстро в этот процесс включится Нигерия, потому что у нее самые большие вооруженные силы. Насколько хотят французы в этом процессе участвовать, вопрос. У них есть достаточные возможности для этого, но насколько они захотят их использовать… Ну и США, у которых тоже есть несколько тысяч человек в Африке. Захотят ли они участвовать сами напрямую или будут только помогать наступающим… Что касается обороняющихся, то здесь тоже не так все просто. Конечно, сил у тех, кто взял власть в Нигере, маловато. В этом смысле Мали и Буркина-Фасо мало чем им могут помочь. Все вместе они могут собрать максимум 20-25 тысяч человек», - сказал Подберезкин.
Он отметил, что если группа «Вагнера» будет участвовать в военной операции, то ситуация будет развиваться быстро, так как у «вагнеровцев» есть тяжелое вооружение.
«Очень много будет зависеть от того, как «Вагнер» будет участвовать в этих событиях. У Нигера, Кот-д’Ивуара и Мали в совокупности нет тяжелых вооружений: бронетанковых войск, авиации. Если «Вагнер» будет участвовать, если у группы будет тяжелое вооружение и достаточно личного состава, то он может переломить ситуацию. Однако это, конечно, обострит отношения России и Запада», - указал собеседник НСН.
При этом Подберезкин подчеркнул, что даже если французские и нигерийские власти займут столицу Нигера Ниамей, то нет гарантий, что получится установить контроль над всей страной.
«Если будет занята столица французскими и нигерийскими властями, то неизвестно, как пойдут дела в других регионах страны. Нигер – это не такое маленькое государство, это 25 миллионов человек, более миллиона квадратных километров – это большая территория. А если учесть племенные разобщенности и другие факторы, то неизвестно, как пойдут дела... Даже интервенция не решит проблемы: захватить столицу они смогут, но насколько быстро они смогут взять контроль над всей страной, здесь большие сомнения», - резюмировал Подберезкин.
В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции, но при этом общается по телефону с лидерами и представителями других стран, сообщает «Радиоточка НСН».
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