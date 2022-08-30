Словакия выразит протест российскому послу за участие в митинге памяти

Поводом для этого послужило его участие в митинге партии «Курс – социальная демократия» (КСД), который посвятили 78-й годовщине со дня начала Словацкого национального восстания (СНВ). Протест будет выражен 30 августа. Корчок отметил, что КСД открыто сотрудничает с экстремистами. При этом, по словам министра, на торжества по случаю СНВ были вывешены черные флаги.

КСД также подверглась критике со стороны властей за то, что позвала на «политический митинг под прикрытием торжеств СНВ» официального представителя государства, виновного, по мнению главы дипломатии Словакии, в конфликте на Украине.

Ранее Словакия заявила, что не передавала Украине находящиеся на вооружении национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29, они будут нести дежурство в стране до конца августа.

