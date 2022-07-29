СМИ сообщили о возвращении Украины к физическому реверсу газа из Словакии

Издание, ссылаясь на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream, отмечает, что Киев возобновил реверс с 28 июля. Ожидается, что поставки составят 0,53 млн кубометров в сутки.

Ранее «Нафтогаз» закупал газ из России по виртуальному реверсу. Киев забирал топливо из транзитного потока в Евросоюз, однако лишился такой возможности из-за сокращения поставок по газопроводу «Северный поток».

Ситуацию с топливом осложняет и объявленный украинской компанией дефолт по еврооблигациям. «Нафтогаз» 26 июля заявил о невозможности выплатить держателям евробондов основную сумму и проценты по бумагам 2022 года и проценты по выпуску 2024 года, напоминает РИА ФАН. Технический дефолт может помешать украинской компании привлекать гарантии для заключения контрактов на покупку топлива.

