Словакия ввела режим ЧС из-за беженцев с Украины
Правительство Словакии объявило о вводе в стране режима чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС.
Как говорится в постановлении кабмина, причиной стал массовый наплыв украинских беженцев.
Отмечается, что решение было принято с целью «создания условий для принятия обязательных мер по предотвращению и снижению последствий... в связи с массовым наплывом иностранцев на территорию Словакии», пишет Газета.ру.
Ранее в МИД Германии заявили, что с Украины хлынул поток беженцев, ситуация находится под наблюдением.
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