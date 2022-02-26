Словакия ввела режим ЧС из-за беженцев с Украины

Как говорится в постановлении кабмина, причиной стал массовый наплыв украинских беженцев.

Отмечается, что решение было принято с целью «создания условий для принятия обязательных мер по предотвращению и снижению последствий... в связи с массовым наплывом иностранцев на территорию Словакии», пишет Газета.ру.

Ранее в МИД Германии заявили, что с Украины хлынул поток беженцев, ситуация находится под наблюдением.

