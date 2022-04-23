Глава Минфина Австрии рассказал о зависимости от российского газа

Австрийская газовая отрасль зависима от газа из России, и эмбарго на российское топливо будет более болезненным для Вены, нежели для Москвы. Об этом заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер в интервью CNN.

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«Как только санкции ударяют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что от этого мало толку», — подчеркнул министр.

По словам Бруннера, австрийская промышленность настолько зависима от российского газа, что у них «нет выбора». Министр подчеркнул, что Вена не поддержит эмбарго на поставки газа из России.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Российский ГазАвстрия
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