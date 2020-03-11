Словакия объявила о чрезвычайном положении из-за коронавируса

Чрезвычайное положение будет введено с 6.00 12 марта. Как отмечается, решение принято в целях создания условий для принятия необходимых мер против распространения коронавируса. По данным агентства, в Словакии в настоящее время известно о 10 случаях заражения.

Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения признала распространяющийся по миру коронавирус COVID-2019 пандемией (сильная эпидемия, характеризующаяся стремительным распространением на отдельной территории, государстве, сопредельных странах, в некоторых случаях – по всему миру).

