Словакия не поддержит антироссийские санкции
19 ноября 202301:43
Словакия не поддержит новые антироссийские санкции Европейского союза, если они будут касаться ядерного топлива, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Юрая Бланара.
По его словам, АЭС страны «еще не достаточно трансформированы для того, чтобы работать с другим топливом». Дипломат отметил, что таких ограничительных мер не должно быть.
Ранее глава Минобороны Словакии заявил о прекращении военной помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru