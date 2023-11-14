Глава Минобороны Словакии заявил о прекращении военной помощи Украине

В сообщении пресс-службы словацкого военного ведомства говорится, что соответствующее решение было принято правительством страны, которое возглавляет премьер-министр Роберт Фицо.

«Несмотря на это, Словакия предоставляет достаточно широкую шкалу гуманитарной помощи, а также технической помощи, которая не ведёт к смертельным исходам», - отмечается в заявлении Минобороны Словакии.

Отдельно подчёркивается, что словацкие власти не намерены препятствовать реализации коммерческих контрактов на поставку Украине оружия и боеприпасов.

Ранее правительство Словакии, возглавляемое лидером партии SMER Робертом Фицо, отклонило инициативу предыдущего состава кабмина о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 40,3 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

