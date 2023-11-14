Глава Минобороны Словакии заявил о прекращении военной помощи Украине
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что республика прекращает оказывать Украине военную помощь.
В сообщении пресс-службы словацкого военного ведомства говорится, что соответствующее решение было принято правительством страны, которое возглавляет премьер-министр Роберт Фицо.
«Несмотря на это, Словакия предоставляет достаточно широкую шкалу гуманитарной помощи, а также технической помощи, которая не ведёт к смертельным исходам», - отмечается в заявлении Минобороны Словакии.
Отдельно подчёркивается, что словацкие власти не намерены препятствовать реализации коммерческих контрактов на поставку Украине оружия и боеприпасов.
Ранее правительство Словакии, возглавляемое лидером партии SMER Робертом Фицо, отклонило инициативу предыдущего состава кабмина о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 40,3 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru