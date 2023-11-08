Новое правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов

Правительство Словакии, возглавляемое лидером партии SMER Робертом Фицо, отклонило инициативу предыдущего состава кабмина о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 40,3 млн евро, сообщает РИА Новости.

В Словакии назначили новое правительство во главе с Робертом Фицо

Отмечается, что ранее речь шла преимущественно о снарядах.

«Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине», — указано в материалах.

В ходе заседания правительства Фицо указал, что словацкое правительство отказывается от поставок вооружения Вооружённым силам Украины.

Ранее новый премьер-министр Словакии указал, что позиция его кабмина заключается в оказании Украине гуманитарной и гражданской помощи, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВооружениеСпецоперацияУкраинаСловакия

Горячие новости

Все новости

партнеры