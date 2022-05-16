Sky News: Британцам посоветовали больше работать из-за роста цен в стране

Жителям Великобритании, которые сталкиваются с трудностями из-за роста стоимости жизни, следует больше работать или перейти на более высокооплачиваемую службу. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на парламентского заместителя министра внутренних дел страны Рэйчел Маклин.

При этом политик отметила, что такое предложение не поможет гражданам, которые уже и так работают на нескольких работах.

В то же время теневой министр по Северной Ирландии Питер Кайл заявил, что идеи Маклин «оторваны от реалий».