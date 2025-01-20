СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела школы в Херсонской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны ВСУ образовательного учреждения в населенном пункте Бехтеры (Херсонская область). Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По ее словам, дело возбуждено по статьям «Умышленное повреждение имущества» и «Покушение на убийство». Устанавливается круг причастных к преступлению лиц.
Как ранее отметил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, украинская армия обстреляла пришкольную территорию утром 20 января. Погибли двое мирных жителей, пострадали не менее 25 человек, в частности, четверо детей.
Ранее украинская армия обстреляла Горловку в ДНР, пострадали восемь человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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