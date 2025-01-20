СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела школы в Херсонской области

По ее словам, дело возбуждено по статьям «Умышленное повреждение имущества» и «Покушение на убийство». Устанавливается круг причастных к преступлению лиц.

Как ранее отметил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, украинская армия обстреляла пришкольную территорию утром 20 января. Погибли двое мирных жителей, пострадали не менее 25 человек, в частности, четверо детей.

Ранее украинская армия обстреляла Горловку в ДНР, пострадали восемь человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

