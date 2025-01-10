СМИ: ВСУ обстреляли Донецк ракетами HIMARS

Пожарный поезд выехал к месту крупного пожара в Гатчине Ленинградской области Движение транспорта перекрыто из-за ДТП на участке федеральной трассы Пермь – Екатеринбург Сбербанк выявил десять кредитных финансовых пирамид Исполнительное производство о взыскании более 1,1 млрд рублей по налогам с блогера Елены Блиновской прекращено По меньшей мере, 10 человек погибли при пожарах в округе Лос-Анджелес в США