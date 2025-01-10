СМИ: ВСУ обстреляли Донецк ракетами HIMARS

ВСУ ударили по супермаркету «Молоко» в Киевском районе Донецка, пишут СМИ.

Курский поселок Теткино попал под минометный обстрел ВСУ

По данным Telegram-канала Mash, для атаки ВСУ использовали американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. По предварительной информации, пострадали два человека.

В Минобороны России информацию пока не комментировали.

Ранее стало известно, что расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» группировки «Центр» уничтожил командный пункт ВСУ на красноармейском направлении, напоминает «Свободная пресса».

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