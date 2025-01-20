Из-за артиллерийского удара по центру Горловки пострадали восемь человек
20 января 202509:49
Восемь человек пострадали в результате атаки украинских военных в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram.
«Вследствие артиллерийского удара по центру Горловки... ранены 8 мирных граждан», — написал градоначальник.
По его словам, при атаке в городе были повреждены два учреждения, гражданский автомобиль и контактная сеть.
Ранее в городе Васильевка Запорожской области при ударе ВСУ было разрушено здание суда, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru