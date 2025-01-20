Из-за артиллерийского удара по центру Горловки пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в результате атаки украинских военных в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram.

«Вследствие артиллерийского удара по центру Горловки... ранены 8 мирных граждан», — написал градоначальник.

По его словам, при атаке в городе были повреждены два учреждения, гражданский автомобиль и контактная сеть.

Ранее в городе Васильевка Запорожской области при ударе ВСУ было разрушено здание суда, напоминает РЕН ТВ.

