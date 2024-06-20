В ДНР сообщили об уничтожении группы иностранных наемников в Красногоровке
Группу иностранных наемников ликвидировали в Красногоровке в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.
Как отметил собеседник агентства, иностранцы «пытались держаться в как можно более безопасных условиях», однако ВСУ «стараются использовать по максимуму» наемников.
«В один из таких удобных моментов иностранцев и накрыли наши ФАБ. Согласно данным объективного контроля, минимум шесть человек [уничтожены]», — рассказал Кимаковский.
Советник добавил, что также было ликвидировано несколько единиц техники.
Между тем бойцы российской группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ и до 50 военных на Авдеевском направлении, пишет «Свободная пресса».
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