Военные России ликвидировали бразильского наемника ВСУ Sierra

В зоне проведения специальной военной операции военными России ликвидирован бразильский наемник Вооруженных сил Украины с позывным Sierra, сообщил в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.

В ДНР сообщили об уничтожении группы иностранных наемников в Красногоровке

По его словам, гражданин Бразилии вел свой YouTube-канал. Он заявил, что «отправился на "сафари на русских", в том числе для контента».

«Обратно уехал в цинке», — указал Котенок.

Ранее подполье заявило о ликвидации 18 иностранных наемников под Одессой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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