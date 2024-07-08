Военные России ликвидировали бразильского наемника ВСУ Sierra
8 июля 202406:17
В зоне проведения специальной военной операции военными России ликвидирован бразильский наемник Вооруженных сил Украины с позывным Sierra, сообщил в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.
По его словам, гражданин Бразилии вел свой YouTube-канал. Он заявил, что «отправился на "сафари на русских", в том числе для контента».
«Обратно уехал в цинке», — указал Котенок.
Ранее подполье заявило о ликвидации 18 иностранных наемников под Одессой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат: Генералу Попову может помочь вскрытие канала утечки данных на Украину
- Военные России ликвидировали бразильского наемника ВСУ Sierra
- Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона
- У самолета «Ямала» задымился двигатель
- Лавров: Россия ответит на помощь США Украине в наведении ракет
- Орбан прилетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином
- Премьер Франции Атталь уйдет в отставку 8 июля
- Коалиция «Новый народный фронт» победила на выборах во Франции
- СМИ: Поиск людей под завалами в Волгограде осложняет скопление газа
- Макрон отказался от обращения к нации после первых результатов выборов в парламент
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru