«Скорее всего, это корона»: Онищенко рассказал, чем грозит миру «таинственная лихорадка» в КНДР
Если неизвестная инфекция вырвется из Северной Кореи, это может грозить России, Китаю, Южной Корее и «далее со всеми остановками», сказал в эфире НСН Геннадий Онищенко.
Таинственная лихорадка, о которой говорят в КНДР, скорее всего, является «омикроном», однако с этим надо срочно разбираться, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
Ранее северокорейские СМИ сообщили о вспышке «неизвестной лихорадки», затронувшей 350 тысяч человек. Отмечается, что 162 тысячи жителей КНДР уже прошли лечение. При этом не уточняется, связано ли это заболевание с коронавирусом.
«Скорее всего, это "корона", но если мы сейчас не разберемся с тем, что происходит в Северной Корее, может быть плохо для всех – для России, Южной Кореи, Китая и далее везде со всеми остановками. Если допустить, что это какая-то неизвестная инфекция и она вырвется в любую из этих стран, в Китае это будет жестко, а вот Южная Корея точно не удержит ситуацию», - сказал Онищенко.
По его мнению, это заболевание могло прийти в Северную Корею из Южной.
«Похоже, это "омикрон". Заразиться они, безусловно, могли. Они ввели локдаун, есть упоминания о ковиде, что вполне возможно, потому что рядом есть Южная Корея, которая сегодня вторая среди развитых стран по интенсивности эпидемического процесса, а сейчас она вышла из-под контроля», - указал бывший главсанврач.
При этом Онищенко подчеркнул, что пускать ситуацию в КНДР на самотек нельзя, высказав мнение, что там вообще нет вакцин от коронавируса.
«Оставлять эту ситуацию нельзя, а наша страна должна сделать заявление, что мы готовы оказать всю посильную помощь. Нашему Минздраву нужно предложить свою помощь - гуманитарную, специалистами, диагностикой, а если это коронавирус, то нужно просто им предлагать вакцины. Нет никаких данных, есть ли у них вакцины. Я предполагаю, что их просто быть не может, нет у них такого уровня развития биотехнологий», - пояснил Онищенко.
Бывший главсанврач призвал страны мира избавиться от политических предрассудков и помогать «людям, а не режиму».
«Мы можем им предложить вакцину. Еще я видел заявление американцев, которые исповедуют дебильную политику, что напрямую Корее они помогать не будут, но могут делать это через фонды. Надо избавиться от политических предрассудков и начинать работать. Свое слово должны сказать ВОЗ и Красный крест. Дело не в режиме, дело в людях», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
12 мая в КНДР объявили о первом подтвержденном случае заболевания «омикрон»-штаммом коронавируса. Вскоре северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что, в стране «внезапно возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса». При этом он впервые появился на публике в медицинской маске.
13 мая южнокорейское информагентство Yonhap сообщило со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР, что в Северной Корее подтверждено более 18 тысяч случаев заболевания коронавирусом, при этом от COVID-19 скончались шесть человек.
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