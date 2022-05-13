«Скорее всего, это корона»: Онищенко рассказал, чем грозит миру «таинственная лихорадка» в КНДР

Таинственная лихорадка, о которой говорят в КНДР, скорее всего, является «омикроном», однако с этим надо срочно разбираться, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Ранее северокорейские СМИ сообщили о вспышке «неизвестной лихорадки», затронувшей 350 тысяч человек. Отмечается, что 162 тысячи жителей КНДР уже прошли лечение. При этом не уточняется, связано ли это заболевание с коронавирусом.