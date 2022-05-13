СМИ: коронавирусом в КНДР заразились более 18 тысяч человек
13 мая 202202:22
Более 18 тысяч случаев заболевания коронавирусом подтвердили медики в Северной Корее, сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
От коронавируса в КНДР скончались шесть человек. Ещё 162 тысячи жителей страны прошли лечение.
Напомним, из-за заболевания COVID-19 в стране было экстренно созвано заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР с участием лидера республики Ким Чен Ына.
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Умерли
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Выздоровели
17,6 млн+6 930 / сут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru