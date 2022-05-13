СМИ: коронавирусом в КНДР заразились более 18 тысяч человек

От коронавируса в КНДР скончались шесть человек. Ещё 162 тысячи жителей страны прошли лечение.

Напомним, из-за заболевания COVID-19 в стране было экстренно созвано заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР с участием лидера республики Ким Чен Ына.

