СМИ: коронавирусом в КНДР заразились более 18 тысяч человек

Более 18 тысяч случаев заболевания коронавирусом подтвердили медики в Северной Корее, сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Пхеньян заявил о первом случае коронавируса в стране

От коронавируса в КНДР скончались шесть человек. Ещё 162 тысячи жителей страны прошли лечение.

Напомним, из-за заболевания COVID-19 в стране было экстренно созвано заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР с участием лидера республики Ким Чен Ына.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусКНДР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры