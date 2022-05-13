СМИ: В Северной Корее заявили о вспышке «неизвестной лихорадки»

Масштабная вспышка лихорадки неизвестного происхождения зафиксирована в Северной Корее.

СМИ: коронавирусом в КНДР заразились более 18 тысяч человек

По данным агентства Yonhap, заболевание затронуло 350 тысяч человек, курс лечения прошли уже около 162 тысяч пациентов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), лихорадка была обнаружена в конце апреля. Более 187 тысяч человек остаются в изоляции и проходят лечение, пишет Газета.ру.

Имеет ли это заболевание какое-либо отношение к коронавирусной инфекции, пока не ясно, отмечает РЕН ТВ.

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