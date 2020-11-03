«Европа ушла в Средневековье». В Совфеде объяснили серию терактов в ЕС

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам перечислил ошибки Евросоюза, которые привели к конфликту с исламским миром.

После серии нападений во Франции новой мишенью террористов стала столица Австрии. Вооруженные атаки на мирных граждан в Вене произошли вечером 2 ноября. Первая из них началась около синагоги, погиб один полицейский, а нападавший взорвал «пояс шахида». Затем террористы напали еще в пяти разных местах в центре австрийской столицы. Одного из боевиков ликвидировали. По последним данным, в теракте погибли четыре человека, 18 человек ранены.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН рассказал, почему Евросоюз захлестнула волна терактов по религиозным мотивам.

По его словам, ЕС допустил ошибку, создав Средиземноморское партнерство со странами Ближнего Востока и Северной Африки и сделав ставку на мультикультурализм.

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«Уже тогда я говорил с трибуны в Брюсселе, что это чревато новой миграционной волной и возникновению противоречий между христианами и мусульманами. Надо мной тогда смеялись. Властям ЕС казалось, что они боги, что они могут управлять природой человека, историческими процессами. Однако уровня жизненного опыта там не хватало. Сегодня Евросоюз постепенно уходит в Средневековье. Теперь некоторые политики пытаются судорожными движениями откатить ситуацию назад, но это невозможно», - отметил он.

Сенатор считает, что во избежание текущих проблем властям ЕС следовало внимательнее относиться к предоставлению гражданства и вида на жительство.

«Они же собрали на своей территории огромное количество людей, которые запятнали себя, в том числе на Кавказе. Это боевики, либо их семьи. Они получили приют в ЕС, и это их изменило? Нет. Поэтому мы видим то, что мы видим», - напомнил он.

Вместе с тем Климов заявил, что Россия всегда готова помочь предотвратить теракт по линии спецслужб.

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«Москва никогда не отказывала в поддержке, это ЕС не хотел ее принимать. Надо отличать фундаментальные вопросы от острого реагирования. Однако должна быть готовность и принять эту поддержку. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ведь если людям спасательный круг бросают, а они от него плывут, то им очень трудно помогать», - объяснил Климов.

Он отметил, что Россия уже преодолела путь, который сейчас проходит Евросоюз.

«Россия, пережив распад СССР, две Кавказские войны, рост сепаратизма в 1990-е годы, мучительно нашла свой путь. Вспомните, были взрывы в Москве, в других городах. Был Беслан, "Норд-Ост". Пройдя через это, мы выработали определенный способ развития и жизни в условиях новой реальности. На мой взгляд, сегодня это работает лучше, чем в США или ЕС. Посмотрите, что было 10 лет назад и что есть сейчас. Сейчас ситуация гораздо более управляемая, надежная. Нам надо дорожить этими завоеваниями, ведь это не на века», - подчеркнул сенатор.

В октябре в пригороде Парижа произошло убийство учителя истории Сэмюэля Пати, показывавшего на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого Макрон назвал это «атакой на свободу слова», а также заявил о кризисе ислама во всем мире». Вскоре во Франции вновь произошел теракт, еще несколько попыток нападения полицейским удалось пресечь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИсламистыТерактАвстрияФранция
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