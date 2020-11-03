«Европа ушла в Средневековье». В Совфеде объяснили серию терактов в ЕС

После серии нападений во Франции новой мишенью террористов стала столица Австрии. Вооруженные атаки на мирных граждан в Вене произошли вечером 2 ноября. Первая из них началась около синагоги, погиб один полицейский, а нападавший взорвал «пояс шахида». Затем террористы напали еще в пяти разных местах в центре австрийской столицы. Одного из боевиков ликвидировали. По последним данным, в теракте погибли четыре человека, 18 человек ранены.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН рассказал, почему Евросоюз захлестнула волна терактов по религиозным мотивам.

По его словам, ЕС допустил ошибку, создав Средиземноморское партнерство со странами Ближнего Востока и Северной Африки и сделав ставку на мультикультурализм.