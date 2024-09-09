Системы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ в Курской и Белгородской областях

В ведомстве уточнили, что украинские БПЛА были сбиты в период с 10:40 до 12:20 по московскому времени 9 сентября. Других подробностей не сообщается.

Напомним, еще два беспилотника ВСУ были уничтожены с 9:00 до 10:20 9 сентября. Их целью также были объекты в Белгородской и Курской областях, уточнили в Минобороны.

