Системы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ в Курской и Белгородской областях
9 сентября 202413:25
Российские системы ПВО ликвидировали еще четыре дрона ВСУ — три беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, еще один — над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что украинские БПЛА были сбиты в период с 10:40 до 12:20 по московскому времени 9 сентября. Других подробностей не сообщается.
Напомним, еще два беспилотника ВСУ были уничтожены с 9:00 до 10:20 9 сентября. Их целью также были объекты в Белгородской и Курской областях, уточнили в Минобороны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru