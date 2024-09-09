Системы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ в Курской и Белгородской областях

Российские системы ПВО ликвидировали еще четыре дрона ВСУ — три беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, еще один — над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

ПВО уничтожила вечером ещё одну ракету над Курской областью

В ведомстве уточнили, что украинские БПЛА были сбиты в период с 10:40 до 12:20 по московскому времени 9 сентября. Других подробностей не сообщается.

Напомним, еще два беспилотника ВСУ были уничтожены с 9:00 до 10:20 9 сентября. Их целью также были объекты в Белгородской и Курской областях, уточнили в Минобороны.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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