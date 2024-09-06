ПВО уничтожила вечером ещё одну ракету над Курской областью

Боевые расчеты противовоздушной обороны уничтожили ещё одну ракету Вооруженных сил Украины над Курской областью. Об очередном отражении воздушной атаки сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Ранее, с утра 6 сентября над областью было уничтожено не менее двух ракет ВСУ. Одновременно Смирнов объявил ракетную опасность – она уже активировалась несколько раз за пятницу.

Министерство обороны в свою очередь сообщило об ударе вертолета Ми-28НМ по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным разведки, украинские военные и бронетехника были успешно поражены.

