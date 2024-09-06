ПВО уничтожила вечером ещё одну ракету над Курской областью
Боевые расчеты противовоздушной обороны уничтожили ещё одну ракету Вооруженных сил Украины над Курской областью. Об очередном отражении воздушной атаки сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.
Ранее, с утра 6 сентября над областью было уничтожено не менее двух ракет ВСУ. Одновременно Смирнов объявил ракетную опасность – она уже активировалась несколько раз за пятницу.
Министерство обороны в свою очередь сообщило об ударе вертолета Ми-28НМ по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным разведки, украинские военные и бронетехника были успешно поражены.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США выведут войска из Ирака в 2025 году
- Число отравившихся шавермой в Карелии выросло до 91 человека
- Сенатор Карасин назвал реальной идею Зеленского завершить конфликт осенью
- Цены на нефть рухнули до минимума более чем за год
- ПВО уничтожила вечером ещё одну ракету над Курской областью
- Песков назвал чушью заявления о вмешательстве России в выборы в США
- Прокуратура Крыма утвердила заключение по делу украинского шпиона из Херсона
- Зеленский призвал завершить конфликт в Украине до начала зимы
- Telegram удалил функцию поиска людей рядом
- Пассажирский самолет приземлился в Турции из-за сообщения о бомбе на борту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru