Еще два беспилотника ВСУ сбили над Белгородской и Курской областями
9 сентября 202411:37
Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Белгородской и Курской областями, передает Минобороны.
По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 09:00 до 10:20 мск.
«Дежурными средствами ПВО один... аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области», — подчеркнули в Минобороны.
Ночью 9 сентября ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ничего нельзя исключать»: Спикер парламента Армении высказался о выходе страны из ОДКБ
- Еще два беспилотника ВСУ сбили над Белгородской и Курской областями
- Российские туристы не могут улететь с острова Хайнань из-за тайфуна
- Умер историк Павел Рахшмир
- В Грузии создадут фонд для финансирования иноагентов
- В первой половине 2024 года мошенники на 30% чаще использовали технологию Deepfake
- Сотни пассажиров «Аэрофлота» не могут улететь из Владивостока
- СМИ: В США и Европе возник дефицит крабов и рыбы
- В Ставропольском крае загорелся торговый центр
- «Люди злые, им нужно выплеснуть агрессию»: Mia Boyka о скандале с девочкой-квадробером
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru