Еще два беспилотника ВСУ сбили над Белгородской и Курской областями

Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Белгородской и Курской областями, передает Минобороны.

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По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 09:00 до 10:20 мск.

«Дежурными средствами ПВО один... аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области», — подчеркнули в Минобороны.

Ночью 9 сентября ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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