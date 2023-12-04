Системы ПВО сработали в Ростовской области
4 декабря 202316:20
Системы противовоздушной обороны сработали в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Василий Голубев.
По словам губернатора, они поразили находящиеся за пределами области цели в соответствии с задачами специальной военной операции.
Голубев призвал жителей региона сохранять спокойствие.
Ранее российская система ПВО уничтожила над Азовским морем две украинские ракеты С-200. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru