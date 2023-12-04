Системы ПВО сработали в Ростовской области

Системы противовоздушной обороны сработали в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Василий Голубев.

Система ПВО уничтожила дрон над Ростовской областью

По словам губернатора, они поразили находящиеся за пределами области цели в соответствии с задачами специальной военной операции.

Голубев призвал жителей региона сохранять спокойствие.

Ранее российская система ПВО уничтожила над Азовским морем две украинские ракеты С-200. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияРостовская ОбластьПВО

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