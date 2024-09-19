Система ПВО уничтожила украинский БПЛА в Белгородской области
19 сентября 202417:23
Система ПВО сработала в Белгородской области, сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотник ВСУ самолетного типа был сбит над регионом примерно в 15:20 по местному времени (совпадает с московским). При этом данных о районе уничтожения БПЛА и последствиях на земле в министерстве не раскрыли.
Ранее Минобороны сообщало об уничтожении трех украинских дронов над Белгородской и Курской областями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru