Система ПВО уничтожила украинский БПЛА в Белгородской области

Система ПВО сработала в Белгородской области, сообщило Минобороны России.

ПВО сбила два дрона ВСУ над Белгородской областью

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотник ВСУ самолетного типа был сбит над регионом примерно в 15:20 по местному времени (совпадает с московским). При этом данных о районе уничтожения БПЛА и последствиях на земле в министерстве не раскрыли.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении трех украинских дронов над Белгородской и Курской областями.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОМинобороныБелгородская областьВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры