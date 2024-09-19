В Курской и Белгородской областях сбили три украинских БПЛА

Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над двумя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», — заявили в ведомстве.

Минобороны уточнило, что дежурные средства ПВО сбили два дрона над Курской областью и один над Белгородской.

Ранее над пятью регионами России уничтожили 54 беспилотника ВСУ, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыБеспилотникиПВОМинобороны

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