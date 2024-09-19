В Курской и Белгородской областях сбили три украинских БПЛА
19 сентября 202407:50
Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над двумя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», — заявили в ведомстве.
Минобороны уточнило, что дежурные средства ПВО сбили два дрона над Курской областью и один над Белгородской.
Ранее над пятью регионами России уничтожили 54 беспилотника ВСУ, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России нелегальным мигрантам запретят жениться, пользоваться банками и госуслугами
- В Курской и Белгородской областях сбили три украинских БПЛА
- Песни Покровского признали противоречащими национальным интересам России
- Алаудинов заявил об освобождении курских сел Николаево-Дарьино и Дарьино
- Тайвань изучает дело о взрыве пейджеров в Ливане
- СМИ: КНДР испытала баллистическую ракету и стратегическую крылатую ракету
- В Словакии назвали участие России во втором саммите по Украине необходимым
- Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским во время его поездки в США
- Пентагон обучал нарушающее права человека подразделение ВСУ
- СМИ: Россия впервые применила беспилотники-носители FPV-дронов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru