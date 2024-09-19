В Курской и Белгородской областях сбили три украинских БПЛА

Три БПЛА сбиты над Курской и Белгородской областями Число жертв второй волны взрывов устройств в Ливане увеличилось до 20 Верховный суд не стал рассматривать жалобу писателя Глуховского об исключении из иноагентов Экс-глава МИД Австрии Кнайсль живет в своем новом доме в Рязанской области с кошками и утками Критик считает, что дебютный альбом Queen в новом формате еще больше повысит его ценность