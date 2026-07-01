На трассе между Донецком и Мариуполем обрушился мост

Мост обрушился на трассе между Донецком и Мариуполем в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал глава Володарского муниципального округа Константин Зинченко в беседе с РИА Новости.

В Дагестане обрушился мост

«Пролет обрушен», - отметил чиновник.

Мост находится на трассе H-20 в Володарском районе между Донецком и Мариуполем.

Ранее в Херсонской области после массового налета украинских БПЛА было повреждено несколько мостов.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ОбрушениемостДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры