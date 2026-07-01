На трассе между Донецком и Мариуполем обрушился мост
1 июля 202612:20
Юлия Савченко
Мост обрушился на трассе между Донецком и Мариуполем в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал глава Володарского муниципального округа Константин Зинченко в беседе с РИА Новости.
«Пролет обрушен», - отметил чиновник.
Мост находится на трассе H-20 в Володарском районе между Донецком и Мариуполем.
Ранее в Херсонской области после массового налета украинских БПЛА было повреждено несколько мостов.
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