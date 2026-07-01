Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом
Ситуация с топливом в России непростая, однако не следует ее драматизировать. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
Спикер Совфеда напомнила, что президент Владимир Путин ранее провел совещание по вопросу обеспечения топливом для сельского хозяйства. Кроме того, эту тему обсуждали с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера [Александра] Новака в ежедневном режиме находит решения, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые необходимы для этого, правительством принимаются», — подчеркнула Матвиенко.
Политик призвала «не драматизировать, не охать-ахать», а искать решение вместе.
Ранее Александр Новак заявил, что власти перестраивают логистические связи на рынке топлива, их перестройку ведут с учетом потребностей.
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