Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом

Ситуация с топливом в России непростая, однако не следует ее драматизировать. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

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Спикер Совфеда напомнила, что президент Владимир Путин ранее провел совещание по вопросу обеспечения топливом для сельского хозяйства. Кроме того, эту тему обсуждали с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера [Александра] Новака в ежедневном режиме находит решения, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые необходимы для этого, правительством принимаются», — подчеркнула Матвиенко.

Политик призвала «не драматизировать, не охать-ахать», а искать решение вместе.

Ранее Александр Новак заявил, что власти перестраивают логистические связи на рынке топлива, их перестройку ведут с учетом потребностей.

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ФОТО: РИА Новости
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