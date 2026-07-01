В Испании автобус врезался в здание, пострадали 46 человек
1 июля 202612:04
Юлия Савченко
Автобус врезался в здание и автобусную остановку в Испании, есть пострадавшие. Об этом сообщает Mirror.
По данным издания, ЧП произошло в городе Льейда в Каталонии. Обстоятельства ДТП выясняются, пишет RT.
В автобусе, по предварительной информации, находились 55 пассажиров. Пострадали по меньшей мере 46 человек, четверо находятся в критическом состоянии.
Ранее в Турции туристический автобус столкнулся с легковым авто, погиб один человек, еще 12 получили травмы.
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