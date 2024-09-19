ПВО сбила два дрона ВСУ над Белгородской областью

Два беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

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«Около 11.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — указано в заявлении министерства.

Дроны были сбиты над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО.

Ночью 19 сентября над регионом уничтожили один беспилотник ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОМинобороныБелгородская областьБеспилотники

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