ПВО сбила два дрона ВСУ над Белгородской областью
19 сентября 202412:35
Два беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.
«Около 11.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — указано в заявлении министерства.
Дроны были сбиты над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО.
Ночью 19 сентября над регионом уничтожили один беспилотник ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Кубы получил приглашение на саммит БРИКС в Казани
- «Легче будет продать»: Россиянам рассказали, какое жилье лучше купить сейчас
- ПВО сбила два дрона ВСУ над Белгородской областью
- ЕС выделит 160 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины
- Глава Wildberries объявила 19 сентября днем траура по погибшим сотрудникам
- В США выпустят сериал о семье Кеннеди
- Во Франции заявили, что Дуров не проявляет интереса к контактам с Россией
- Эксперт рассказал, что бомбы в гаджетах «Хезболлы» мог запустить светодиод
- В Ливане число погибших при взрывах устройств связи возросло до 32
- СМИ: Актера Хабенского госпитализировали в Москве
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru