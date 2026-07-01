ПВО уничтожила шесть летевших на Москву беспилотников

Число выездов «Дорожного патруля» на ДТП сократилось на треть с начала года

Прокуратура подмосковного Пушкино начала проверку о стекле в ягодах в детском игровом центре

За последние пять лет средняя зарплата в Москве выросла более чем на 103 тыс. рублей

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В метро юноша на велосипеде прыгнул с одной платформы на другую через пути

В Москве прогнозируют небольшую облачность и до плюс 30 градусов