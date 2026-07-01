ПВО уничтожила шесть летевших на Москву беспилотников
1 июля 202611:33
Юлия Савченко
Военные нейтрализовали шесть беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
Дроны были уничтожены средствами ПВО. На месте падения обломков находятся экстренные службы, пишет RT.
Ранее мэр Москвы рассказал, что на подлете к городу ликвидировали 61 беспилотник.
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