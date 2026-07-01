В Турции один человек погиб, 12 пострадали в аварии с туристическим автобусом
Туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе Конья-Анталья в Турции. Об этом сообщает Hürriyet.
ДТП произошло в районе населенного пункта Гючлюкей. После столкновения транспортные средства перевернулись, пишет RT.
В результате аварии погиб один человек - водитель легкового авто, он скончался на месте. Еще 12 пострадали и были госпитализированы.
Ранее в Турции более 50 туристов попали в больницу с подозрением на пищевое отравление после посещения национального парка Кепрюлю-Каньон в провинции Анталья.
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