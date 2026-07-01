В Турции один человек погиб, 12 пострадали в аварии с туристическим автобусом

Туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе Конья-Анталья в Турции. Об этом сообщает Hürriyet.

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ДТП произошло в районе населенного пункта Гючлюкей. После столкновения транспортные средства перевернулись, пишет RT.

В результате аварии погиб один человек - водитель легкового авто, он скончался на месте. Еще 12 пострадали и были госпитализированы.

Ранее в Турции более 50 туристов попали в больницу с подозрением на пищевое отравление после посещения национального парка Кепрюлю-Каньон в провинции Анталья.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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