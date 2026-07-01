«Ни о чем!»: Никас Сафронов уличил ИИ в создании новой картины с Трампом
«Великолепная» картина с Трампом – это компьютерный коллаж, сказал в эфире НСН Никас Сафронов, вспомнив «Гернику» Пикассо и свою картину, «попавшую в сердце» президенту США.
Новая картина, которую опубликовал в соцсетях президент США Дональд Трамп, создана с помощью нейросетей, заявил НСН народный художник России Никас Сафронов.
Трамп ранее опубликовал в своей соцсети Truth Social фотографию картины, на которой изображены он сам, первый президент США Джордж Вашингтон, робот, ракета, статуя Свободы и другие элементы. Глава Белого дома назвал это творение великолепным. Сафронов подчеркнул, что это не его работа, уличив создателей картины в использовании ИИ.
«Нет, это не моя картина, я не работаю у Трампа. Это компьютерный коллаж, здесь все сделал искусственный интеллект. Никакого отношения к живописи это не имеет. Если даже кто-то это рисовал, то используя фотографию, которую создал компьютер. Ни о чем! Это не "Герника" Пикассо, которую он создал в знак протеста против войны. Это собирательная работа: задали вопрос искусственному интеллекту, сказали, что туда должно войти – и вот… Я не видел хороших портретов Трампа, нарисованных американскими художниками. Наоборот, они его специально искажали и уничижали, делали карикатуры», - отметил Сафронов.
По словам художника, портрет Трампа его авторства попал американскому президенту «прямо в сердце».
«Я сделал исторический портрет, когда в него стреляли и он чудом спасся. Я пошел в церковь, помолился и нарисовал. На этой картине были собраны образы: статуя Свободы, Нью-Йорк, где он родился, здание, которое он строил, флаг, кепка с предвыборной фразой, шрам, царапины, кровь, символизирующие, что он не сдался. Он смелый человек. У меня появилась надежда, что он сделает так, что мир станет более объективно относиться к России. Трамп после этого звонил нашему президенту и благодарил, сказал, что ему очень понравилось, работа попала ему в сердце. При этом от денег я отказался», - рассказал Сафронов.
Собеседник НСН отметил, что у него есть и портрет Илона Маска, который летал в космос. Художник передал его отцу бизнесмена, когда тот был в Москве.
Никас Сафронов ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему не спешил признаваться, что именно он написал портрет Трампа, подаренный американскому лидеру президентом РФ Владимиром Путиным.
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