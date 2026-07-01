Рютте пожаловался, что мысли о России не дают ему уснуть

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ему не дают спокойно спать мысли о России. Об этом он рассказал в интервью турецкому агентству Anadolu.

«Обычно я стараюсь спать. Но если есть что-то, что не дает мне уснуть, то это Россия», — пожаловался Рютте.

В то же время генсек Североатлантического альянса назвал Россию долгосрочной угрозой, пишет RT.

Ранее Рютте заявил, что РФ - «текущая и долгосрочная» угроза для НАТО. По его словам, Москва якобы инвестирует более 40% своего бюджета в оборону.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Марк РюттеНАТО

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