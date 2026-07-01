В ЦБ допустили более высокую траекторию ключевой ставки

Банк России допускает, что траектория ключевой ставки будет более высокой в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ не опустит ключевую ниже 12,5 % к концу года

«С учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели... может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе», - подчеркнули в ЦБ.

Ранее в Банке России заявили, что крепкий рубль продолжит оказывать дезинфляционное влияние.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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