В ЦБ допустили более высокую траекторию ключевой ставки
1 июля 202611:55
Юлия Савченко
Банк России допускает, что траектория ключевой ставки будет более высокой в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции. Об этом говорится в сообщении регулятора.
«С учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели... может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе», - подчеркнули в ЦБ.
Ранее в Банке России заявили, что крепкий рубль продолжит оказывать дезинфляционное влияние.
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