Брюссель рассматривает прекращение выдачи туристических виз гражданам России, пишут «Известия» со ссылкой на европейский источник. По данным издания, в Европарламенте считают, что эти меры призваны дестабилизировать общество перед выборами в Госдуму. При этом новые ограничения Еврокомиссия якобы может представить в 2027 году. Как отметил Арутюнов, сами представители европейской туриндустрии скорее выступают против новых запретов.

«Италия и Испания недавно увеличили сроки рассмотрения виз, но мне кажется, это больше технический момент. Я часто бываю на международных туристических выставках и могу заверить, что все сотрудники туристической индустрии Европы с нетерпением ждут возвращения российских туристов. Прежде всего это касается именно тех стран, где русских всегда было много – Греция, Франция, Италия, Испания. Думаю, они выступят за то, чтобы россиянам давали визы под поездку, как и сейчас. На человеческом уровне все готовы принимать российских туристов, но находятся в заложниках общей политики Евросоюза. Многие этому не рады, но повернуть вспять запущенный ими же маховик уже не могут», - подчеркнул он.