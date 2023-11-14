Система противовоздушной обороны сработала в Ростовской области

По его словам, система отработала по цели вне Ростовской области около 15:00 по местному времени.

Губернатор подчеркнул, что военные по-прежнему выполняют задачи в соответствии с ходом спецоперации России на Украине, и обратился к гражданам с призывом сохранять спокойствие.

Ранее система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над селом Ближнее (Белгородская область). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



