Система противовоздушной обороны сработала в Ростовской области
Система ПВО сработала в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Василий Голубев.
По его словам, система отработала по цели вне Ростовской области около 15:00 по местному времени.
Губернатор подчеркнул, что военные по-прежнему выполняют задачи в соответствии с ходом спецоперации России на Украине, и обратился к гражданам с призывом сохранять спокойствие.
Ранее система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над селом Ближнее (Белгородская область). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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