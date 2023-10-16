В Белгородской области сбили три БПЛА самолетного типа

Система противовоздушной обороны сбила три беспилотника самолетного типа в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Обломки беспилотника обнаружили под Саратовом

Дроны уничтожены в Белгородском районе и Яковлевском городском округе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Оперативные службы уточняют данные о последствиях на земле.

Мэр Курска Игорь Куцак в понедельник сообщил о повреждении пяти домов в результате массовой атаки беспилотников. В ночь на воскресенье над городом работала система противовоздушной обороны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская область

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