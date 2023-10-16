В Белгородской области сбили три БПЛА самолетного типа

Военным преступлением назвали в ООН несоразмерные удары Израиля по Газе

Глава Службы общей безопасности Израиля признался, что виноват в атаке ХАМАС

В Минтруда заверили, что в России нет тех, кто получает пенсию ниже прожиточного минимума

Минфин предлагает увеличить минимальную розничную цену на крепкий алкоголь

Фильм «Повелитель ветра» возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедшие выходные