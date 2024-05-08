Силы ПВО уничтожили БПЛА в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что БПЛА был уничтожен в 14:30 мск, подробности не уточняются.

Минобороны сообщило об уничтожении еще одного дрона ВСУ в Белгородской области

Напомним, минувшей ночью в окрестностях Белгорода дважды объявлялась ракетная опасность. В частности, дрон-камикадзе атаковал село Малиновка (взрывом был поврежден автомобиль), позже под артобстрел попало село Муром (Шебекинский район). Была повреждена линия электропередачи, без электроэнергии осталось несколько сел.

Кроме того, дрон-камикадзе атаковал село Ровенёк (Белгородский район), где в одном частном домовладении выбило окна и повредило фасад.

Ранее российские танкисты из группировки прикрытия госграницы уничтожили опорные пункты террористических формирований Украины в приграничном с Белгородской областью районе.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Минобороны РФБелгородская областьПВОБеспилотники

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