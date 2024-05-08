Силы ПВО уничтожили БПЛА в Белгородской области
Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что БПЛА был уничтожен в 14:30 мск, подробности не уточняются.
Напомним, минувшей ночью в окрестностях Белгорода дважды объявлялась ракетная опасность. В частности, дрон-камикадзе атаковал село Малиновка (взрывом был поврежден автомобиль), позже под артобстрел попало село Муром (Шебекинский район). Была повреждена линия электропередачи, без электроэнергии осталось несколько сел.
Кроме того, дрон-камикадзе атаковал село Ровенёк (Белгородский район), где в одном частном домовладении выбило окна и повредило фасад.
Ранее российские танкисты из группировки прикрытия госграницы уничтожили опорные пункты террористических формирований Украины в приграничном с Белгородской областью районе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Иванова
- Гладков: Шесть сел в Шебекинском округе остались без света из-за обстрела ВСУ
- Летние корпоративы в этом году проведут почти половина российских компаний
- В Грозном открыли выставку трофейной техники из зоны СВО
- Бойца Ибрагима Исламова задержали за устроенное в Санкт-Петербурге ДТП
- Шолохов и блокадные дневники: Что читали россияне перед 9 мая
- Великобритания снимает дипстатус с объектов недвижимости, принадлежащих России
- МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе РФ
- Главного тренера «Балтики» Игнашевича наказали за слова про судей
- Воевавшего на стороне ВСУ россиянина приговорили к 15 годам колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru