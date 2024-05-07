ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ у границы с Белгородской областью

Российские танкисты из группировки прикрытия госграницы уничтожили опорные пункты террористических формирований Украины в приграничном с Белгородской областью районе. Об этом сообщает Минобороны.

СМИ предрекли обрушение всей обороны ВСУ

Как отметили в ведомстве, удары по объектам нанес экипаж танка Т-80БВ. Местонахождение украинских боевиков обнаружила разведка с помощью беспилотника, пишет RT. Для поражения целей военные осуществили несколько выстрелов.

«При корректировке от разведчиков с помощью БПЛА опорные пункты вместе с личным составом ВСУ были уничтожены», — указали в ведомстве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияБелгородская областьВСУВооруженные Силы РФМинобороны

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